Бельгійські фанати закидали українця Маліновського пивом за зухвалий жест: відео

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Суперечливий епізод за участі українця Руслана Маліновського трапився після матчу 8 туру чемпіонської групи Ліги Жупіле, в якому його "Генк" поступився "Брюгге" (2:3).

Відразу після гри низка гравців "Генка", серед яких був і Маліновський, пішла подякувати своїм уболівальникам, пише "Футбол 24".

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Коли вони проходили повз фанатську трибуну "Брюгге", ті почали освистувати своїх суперників.

Маліновський не залишився в боргу, вказавши на своїй футболці на емблему "Генка", який досі лідирує в чемпіонаті Бельгії. Вболівальники "Брюгге", чия команда йде другою, не пробачили такої зухвалості українцеві і закидали його пивом.

Бельгійське видання voetbalprimeur.be провело серед своїх читачів опитування, чи варто покарати Маліновського за таку поведінку, на що більшість відповіла негативно.

Спорт 24 повідомляв, що бельгійська ліга організувала гала-концерт на честь нагородження найкращих футболістів сезону. Маліновському не вистачило буквально дещиці, аби здобути почесний трофей. Український футболіст поступився переможцю з "Брюгге" Хенку Ванакену лише 13-ма балами респондентів.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Руслан Маліновський Бельгія
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