Бельгійський "Гент" не зумів вилетіти з України через авіакатастрофу у Львові

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Авіакатастрофа літака біля Львова
Авіакатастрофа літака біля Львова / ДСНС у Львівській області

Бельгійський "Гент", який у Львові зіграв матч Ліги Європи проти "Олександрії", не зумів вилетіти додому. Причиною стала авіакатастрофа у Львові.

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 4 жовтня, поблизу львівського аеропорту розбився вантажний літак. 5 осіб, які були на його борту, загинули, ще троє було госпіталізовано.

Більше про це: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

Через це від ранку львівський аеропорт закрив злітну смугу. Відтак жоден літак не зумів вилетіти. Серед них і літак, на борту якого мали перебувати футболісти бельгійського "Гента", які напередодні зіграли матч Ліги Європи проти "Олександрії". Про те, що команда досі у Львові, йдеться в повідомленні на офіційному твіттер-акаунті команди.

Нагадаємо, "Олександрія" та "Гент" зіграли внічию у матчі Ліги Європи на "Арені Львів".

Як це було: "Олександрія" у напруженому матчі зіграла внічию проти "Гента" у Лізі Європи: відео

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Аварія літака під Львовом Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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