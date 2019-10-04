Бельгійський "Гент" не зумів вилетіти з України через авіакатастрофу у Львові

Бельгійський "Гент", який у Львові зіграв матч Ліги Європи проти "Олександрії", не зумів вилетіти додому. Причиною стала авіакатастрофа у Львові.

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 4 жовтня, поблизу львівського аеропорту розбився вантажний літак. 5 осіб, які були на його борту, загинули, ще троє було госпіталізовано.

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Через це від ранку львівський аеропорт закрив злітну смугу. Відтак жоден літак не зумів вилетіти. Серед них і літак, на борту якого мали перебувати футболісти бельгійського "Гента", які напередодні зіграли матч Ліги Європи проти "Олександрії". Про те, що команда досі у Львові, йдеться в повідомленні на офіційному твіттер-акаунті команди.

KAA Gent en Europese verplaatsingen... Geen goeie match dit seizoen. We zitten voorlopig vast in Lviv omdat een kleiner vliegtuig crashte net voor de landing in Lviv. https://t.co/vWpPgULrAr… #olegnt — KAA Gent (@KAAGent) October 4, 2019

Нагадаємо, "Олександрія" та "Гент" зіграли внічию у матчі Ліги Європи на "Арені Львів".

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