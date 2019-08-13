Бельгійський гранд хоче виставити за двері екс-гравця збірної України

Український півзахисник "Андерлехта" Євген Макаренко змушений в терміновому порядку шукати собі нову команду вже після старту чемпіонату Бельгії.

"Андерлехт" готовий розпрощатися відразу з 13-ма гравцями, серед яких опинився і український півзахисник Євген Макаренко, стверджує Het Nieuwsblad.

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Причина такого рішення – новий тренер Венсан Компані бажає бачити інших гравців на їх позиціях, вважаючи за краще варіант поєднання молодих талантів з більш зірковими і досвідченими новачками, які прийшли в команду цього літа (Самір Насрі, Насер Шадлі).

Наразі "Андерлехт" шукає нові клуби для гравців, які стали не потрібні молодому фахівцеві.

В минулому сезоні Євген Макаренко взяв участь в 15 матчах чемпіонату Бельгії і віддав дві гольові передачі. У нинішньому сезоні 28-річний українець на полі не з'являвся.