Бельгійський прокурор вимагає суворої дискваліфікації гравця збірної України

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Руслан Маліновський отримав червону картку
Руслан Маліновський отримав червону картку / Sport.be

Прокурор Королівської бельгійської футбольної асоціації Кріс Вагнер вимагає сурового покарання для українського хавбека "Генка" Руслана Маліновського.

Спорт 24 писав, що 25-річний гравець збірної України забив два голи в самій кінцівці тайму проти "Гента" й у компенсований час отримав вилучення. Після боротьби за м'яч Маліновський впав разом з суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік опоненту обличчя.

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Кріс Вагнер вважає, що дії українця були навмисними і вимагає дискваліфікувати Руслана Маліновського на 7 матчів і оштрафувати на 7 000 євро. Про це повідомляє "Команда №1".

Якби це був мимовільний рух ногою людини, яка знає, як падати, щоб не отримати травми, то, по-перше, ця нога пішла б зовсім в іншому напрямку. А по-друге, не з такою силою. Вважаю, що порушник усе зробив свідомо,
– наводить слова юриста видання sport.be.

Якщо "Генк" погодиться зі звинуваченнями, Маліновський більше не зіграє в складі команди в нинішньому сезоні, оскільки до фінішу залишилося як раз сім турів. Якщо "Генк" вирішить опротестувати покарання в Комісії по спорах, справу буде передано туди лише 12 квітня.

У червні Руслан зможе вийти на поле у футболці збірної України, яка у Львові гратиме проти Сербії та Люксембургу в рамках відбору до Євро-2020.

Відео моменту з вилученням Руслана Маліновського

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський Збірна України з футболу
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