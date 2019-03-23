Бельгійський топ-клуб хоче придбати футболіста збірної України за 2 млн євро

Український хавбек "Шахтаря" Іван Петряк, який виступає за угорський "Ферценварош" на правах оренди, може влітку перейти в бельгійський "Брюгге".

Бельгійський топ-клуб зацікавлений в переході 25-річного футболіста в літнє трансферне вікно і готовий заплатити "Шахтарю" за угоду до 2 мільйонів євро.

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Раніше Іван Петряк неодноразово заявляв, що йому дуже подобається в "Ференцвароші" і він був би не проти залишитися в клубі в подальшому. Оренда гравця розрахована до кінця червня нинішнього року.

У поточному розіграші чемпіонату Угорщини Петряк провів 23 матчі, відзначившись 6 голами і 10 асистами.

Раніше Спорт 24 писав, що дружина Івана Петряк Юлія – незабаром подарує своєму чоловікові первістка. Фотографію на якій у дівчини виразно видно животик "засвітив" агент футболіста Іван Пироженко.

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