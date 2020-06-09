Несподівано помер угорський борець Бендегуз Той. Спортсмен помер 6 червня під час тренування з партнерами по збірній команді Угорщини.

Про смерть 22-річного спортсмена повідомляє офіційний сайт United World Wreestling.

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Офіційно причина смерті спортсмена не повідомляється, але є підозра на раптову серцеву недостатність.

Bendegúz Tóth, Promising Hungarian Freestyle Wrestler, Dies at 22 https://t.co/gW9i30ZSYo — United World Wrestling (@wrestling) June 6, 2020

Що відомо про Бендегуза Тоя

Угорець – неодноразовий призер міжнародних стартів з вільної боротьби в молодших вікових категоріях.

Бендегуз вважався перспективним борцем. Завоював срібло на чемпіонаті Європи серед кадетів (2014 року), був призером чемпіонату Європи у віці до 23 років (срібло 2017 рік) і ставав призером у вільній і греко-римської боротьби на Всесвітній Універсіаді у 2018 році.

Той – член дорослої збірної Угорщини, брав участь в чемпіонаті світу в Нур-Султані (2019) і в чемпіонаті Європи (2020).