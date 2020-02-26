Бенфіка – Шахтар: анонс вирішального матчу Ліги Європи

27-го лютого "Бенфіка" прийме "Шахтар" у рамках повторної зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи. Про форму команд та шанси пройти у наступний раунд – читайте в анонсі Спорт24.

Бенфіка – Шахтар: головне

Що: матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Де: Лісабон, стадіон "Да Луж"

Коли: четвер, 27 лютого, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.

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Після безгольового першого тайму в Харкові "Шахтар" вийшов вперед завдяки елегантному удару Алана Патріка. Гості зрівняли рахунок десять хвилин по тому, коли Піцці реалізував пенальті.

Останнє слово залишилося за українською командою. Гол Віктора Коваленка привів до першої в історії "Бенфіки" поразки в 11 матчах на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

До цього суперники зустрічалися лише на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2007/08. Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 в Лісабоні, "Бенфіка" – 2:1 в Донецьку.

"Бенфіка" виграла чотири і програла два з шести домашніх єврокубкових матчів проти українських клубів. Всі чотири перемоги були для лісабонців сухими. Остання – 1:0 проти київського "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/17. "Бенфіка" святкувала успіх у всіх трьох протистояннях плей-офф з українськими командами.

У "Шахтаря" хороша статистика в Португалії – п'ять перемог у дев'яти матчах (Н1 П3). Сюди входять дві останні зустрічі з "Брагою" в Лізі Європи – 2:1 у чвертьфіналі 2016 року і 4:2 на груповому етапі наступного сезону.

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Цікаві факти

"Бенфіка" 35 разів програвала перший матч єврокубкового плей-офф на виїзді і в 12 випадках проходила далі. Останній раз – в 1/8 фіналу Ліги Європи минулого сезону, коли "орли" виграли 3:0 в Лісабоні в додатковий час у загребського "Динамо" після мінімальної поразки в Хорватії.

Востаннє "Бенфіка" поступалася з рахунком 1:2 в першому матчі на виїзді в протистоянні з ПСЖ в Кубку УЄФА-2006/07. У Лісабоні вона виграла 3:1.

Всього в історії було чотири випадки, коли в першому гостьовому матчі плей-офф "Бенфіка" програвала 1:2, і двічі "орли" виходили в наступну стадію.

"Шахтар" 20 разів починав двоматчеві протистояння у єврокубках з домашньої перемоги і в підсумку виграв 15 з них. Правда, два попередніх подібних випадки обернулися для нього вильотом.

Найсвіжішим з них є зустріч з "Ромою" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, в якій "оранжево-чорні" поступилися за правилом виїзного гола.

У тих випадках, коли перший матч вдома завершувався з рахунком 2:1, статистика "Шахтаря" така: В1 П2. Єдиний випадок, коли "гірники" проходили в наступне коло, відноситься до першого відбірного раунду Кубка УЄФА-1998/99. Тоді "Шахтар" розгромив в гостях "Біркіркару" 4:0.

Зв'язки між командами та інше

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру – португалець, який працював на батьківщині з рядом клубів вищого дивізіону.

Його статистика як тренера в 15 матчах з "Бенфікою": В3 Н1 П11. У число цих зустрічей входять дві домашні поразки з "Віторією" з Гімарайнш за чотири січневих дні 2019 року. Ті матчі були першими для Бруну Лаже на чолі "Бенфіки".

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Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі виступав у Португалії з 2009 до 2013 рік за "Ешторіл", "Ольяненсе" і "Брагу". Його статистика у восьми матчах проти "Бенфіки": Н3 П5.

Додо провів сезон 2018/19 у Португалії в оренді у "Віторії" з Гімарайнш.

Жуніор Мораес дебютував у збірній України 22 березня 2019 року на полі стадіону "Бенфіки" у відбірковому матчі Євро-2020 проти Португалії. Зустріч завершилася нульовою нічиєю.