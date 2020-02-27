"Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео

27 лютого "Шахтар" у матчі-відповіді Ліги Європи з "Бенфікою" зіграв у результативну нічию 3:3 і пройшов до наступної стадії турніру.

Бенфіка – Шахтар 3:3

Голи: Піцці, 9, Діаш, 36, Рафа Сілва, 47 – Діаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрік, 71

Тиждень тому в Харкові "гірники" здобули непросту перемогу в першому протистоянні з лісабонцями, здолавши суперників з рахунком 2:1.

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Після зустрічі на ОСК "Металіст" обидві команди здобули мінімальні перемоги в своїх національних чемпіонатах. "Шахтар" забив вирішальний гол у компенсований час матчу з "Десною", а "Бенфіка" у виїзному поєдинку впоралася з "Жил Вісенте". "Орли" очолюють турнірну таблицю португальської першості, вони, на відміну від "Шахтаря", який має солідну очкову перевагу над конкурентами, ведуть запеклу боротьбу за завоювання титулу.

Гольовий початок

З перших хвилин "Бенфіка" одразу почала показувати, хто є господарем поля в Лісабоні і створила декілька гострих моментів біля воріт Пятова. В одному з них після навісу з кутового м'яч відскочив до Таарабта, який завдав удар – Ісмаїлі встиг підставити ногу.

Але на 9-й хвилині португальці все ж забили. Піцці без опору захисників зліва увійшов у штрафну "Шахтаря" і технічно відправив м'яч у дальній кут – 1:0.

Відео голу Піцці

Радість вболівальників "Бенфіки" була не довгою. "Шахтар" через дві хвилини зробив рахунок у матчі рівним – у свої ворота зрізав м'яч Діаш, програвши боротьбу Мораесу після прострілу Додо з правого флангу штрафної – 1:1. VAR підтвердив справедливість взяття воріт.

Відео автоголу Діаша

Після забитого м'яча "Шахтар" піймав кураж і міг знову забити, коли Ісмаїлі несподівано вискочив на правий воротарський кут воріт "Бенфіки" і штанга врятувала господарів поля.

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Весь перший тайм пройшов під тиском воріт Андрія Пятова і "гірники" пропустили другий гол. На 36-й хвилині той же Діаш розстріляв лівий кут воріт Пятова ударом головою, замкнувши подачу кутового з правого флангу – 2:1.

Відео голу Діаша

Шалений другий тайм

Після перерви повторився сценарій у першому таймі. Спершу Матвієнко обрізався у власному штрафному, віддаючи поперечну передачу на Пятова. Соуза перехопив м'яч і відпасував на Рафу Сілву, який завдав точного удару і зробив рахунок 3:1.

Відео голу Рафа Сілви

Але знову за дві хвилини "гірники" відіграли важливий м'яч, який вже виводив їх в 1/8 фіналу Ліги Європи: після навісу з кутового Степаненко виграв верхову боротьбу у Феррі і головою вколотив м'яч у ворота португальців. 3:2.

Відео голу Степаненка

У другому таймі "гірникам" вдалося вирівняти становище у матчі. Окремо варто відзначити момент у підопічних Луїша Каштру на 66-й хвилині. Тайсон отримав точний пас у штрафній суперника і сходу пробив. М'яч летів прямо по центру, але Одіссеас Влаходімос продемонстрував свою майстерність і зробив класний сейв. Ісмаїлі намагався добити, але влучив у поперечину.

На 71-й хвилині "Шахтар" забив третій гол у цьому матчі і гарантував собі вихід у наступну стадію Ліги Європи. Ісмаїлі прострілив з лівого кута штрафного, і захисник, який намагався вибити м'яч, скинув сферу на Алана Патріка, який з відскоком від газону відправив круглий снаряд у ворота – 3:3.

Відео голу Алана Патріка

Наприкінці матчу Жуніор Мораес був близький до голу. Але не зміг вдало завершити атаку. Одіссеас Влаходімос забрав м'яч у руки після слабкого удару.

Бенфіка – Шахтар відеоогляд першого тайму

Таким чином, за підсумками двох матчів "Шахтар" здолав "Бенфіку" із загальним рахунком 5:4 і вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться у п'ятницю, 28 лютого.

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