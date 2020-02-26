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Бенфіка – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Бенфіка – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи / shakhtar.com

"Бенфіка" та "Шахтар" зустрінуться у матч-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу 27-го лютого та вийти в наступний раунд.

Бенфіка – Шахтар: прогноз

У "Шахтаря" хороша статистика в Португалії – п'ять перемог у дев'яти матчах, ще одна нічия та три поразки. Сюди входять дві останні зустрічі з "Брагою" в Лізі Європи – 2:1 у чвертьфіналі 2016 року і 4:2 на груповому етапі наступного сезону.

У тому матчі за "гірників" два голи забили Сергій Кривцов і Тайсон. У трьох протистояннях плей-офф проти португальців "гірники" двічі проходили далі. Саме це підопічні Луїша Каштру спробують зробити 27-го лютого.

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Прогноз Favbet

Фаворитом матчу-відповіді є лісабонський клуб. На перемогу "Бенфіки", для якої ця гра буде домашньою, букмекери пропонують коефіцієнт 1,91.

Значно менше шансів, на думку фахівці, що гра завершиться перемогою гостей. На звитягу донеччан коефіцієнт 4,10. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,75.

Прогноз Pari Match

Перша гра у Харкові завершилася перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:1. Хоча "Бенфіка" й програла, але португальська команда відзначилася голом на виїзді, що дуже важливо.

Наразі букмекери вважають, що саме "Шахтар" вийде в 1/8 фіналу. На прохід донеччан у наступний раунд – коефіцієнт 1,75. Коефіцієнт на те, що "Бенфіка" виб'є "Шахтар" з Ліги Європи та пройде у наступний раунд – 2,15.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують вболівальникам вгадати, який футболіст відзначиться голом. На думку фахівці, найбільше шансів у гравця "Бенфіки" Карлуша Вінісіуса. Його м'яч у ворота "Шахтаря" оцінений коефіцієнтом 1,95.

Натомість у складі "Шахтаря" букмекери виокремили Жуніора Мораеса. Коефіцієнт на гол нападника – 2,6.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
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