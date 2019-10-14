Бережна виграла першу в історії України медаль Всесвітніх пляжних ігор

Аліна Бережна здобувала першу в історії Україну медаль на I Всесвітніх пляжних іграх у Досі (Катар). Україна виборола срібло у змаганнях з пляжної боротьби.

Українка здобула срібло у ваговій категорії до 70 кілограмів, тим самим і принесла Україні першу в історії нагороду Всесвітніх пляжних ігор.

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У фінальному поєдинку Аліна програла представниці Колумбії Тетяні Рентерії з рахунком 3:2.

Що таке I Всесвітні пляжні ігри?З 12 до 16 жовтня в Досі (Катар) відбудуться перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які зберуть понад 1360 спортсменів зі всієї планети. Учасники історичного спортивного форуму розіграють 34 комплекти нагород у 14 видах спорту та 16 дисциплінах.

На престижному старті Україна буде представлена 33 спортсменами, які виступатимуть у 7 видах спорту та 8 дисциплінах.

Українці змагатимуться у плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.

Зі списком збірної України у Досі-2019 можна ознайомитися за посиланням.