Берінчик: Крим може бути для українців Кримом, але коли відкриваєш мапу, у нього триколор
Український боксер легкої ваги, срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні, Денис Берінчик (13-0, 7 КО) поділився своєю думкою про Крим.
За його словами, громадяни України можуть називати півострів українським, але по суті в Криму підняті російські прапори. Про це Берінчик сказав у прямому ефірі в Instagram-акаунті Sport Arena.
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Крим може бути для наших українців Кримом, але коли я відкриваю карту, то у нього триколор. Була Автономна республіка, від'єдналася, проголосували. Прийшли чоловічки, не прийшли чоловічки,
– сказав Берінчик.
"Коли сьогодні туди їдеш, проїжджаєш прикордонну службу однієї країни і іншої країни. Так само і в мене в Краснодоні (Сорокине, місто в Луганській області, – ред.). Ти заїжджаєш на одну службу, на другу, ще й на третю можеш заїхати", – додав боксер.
Він також висловив думку, що Росія не поверне Крим: "Думаю, територію ніхто не віддасть, а інші не заберуть. От і все".
Досягнення Дениса Берінчика
- Срібний призер Олімпійських ігор (2012).
- Срібний призер чемпіонату світу (2011).
- Бронзовий призер літньої Універсіади (2013).
- Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014).
- Заслужений майстер спорту України з боксу.
- Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. У одному із поєдинків (з'явився в костюмі "Супермаріо", а перед цим боксер виїжджав до рингу на коні.