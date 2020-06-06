Український боксер легкої ваги, срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні, Денис Берінчик (13-0, 7 КО) поділився своєю думкою про Крим.

За його словами, громадяни України можуть називати півострів українським, але по суті в Криму підняті російські прапори. Про це Берінчик сказав у прямому ефірі в Instagram-акаунті Sport Arena.

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Крим може бути для наших українців Кримом, але коли я відкриваю карту, то у нього триколор. Була Автономна республіка, від'єдналася, проголосували. Прийшли чоловічки, не прийшли чоловічки,

– сказав Берінчик.

"Коли сьогодні туди їдеш, проїжджаєш прикордонну службу однієї країни і іншої країни. Так само і в мене в Краснодоні (Сорокине, місто в Луганській області, – ред.). Ти заїжджаєш на одну службу, на другу, ще й на третю можеш заїхати", – додав боксер.

Він також висловив думку, що Росія не поверне Крим: "Думаю, територію ніхто не віддасть, а інші не заберуть. От і все".

Досягнення Дениса Берінчика