Берінчик у видовищному поєдинку здолав Сармієнто і захистив титул чемпіона: відео бою

22 лютого в Броварах українець Денис Берінчик захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі в бою з аргентинцем Ектором Сармієнто.

З перших раундів поєдинку в "Терміналі" Берінчик перевіряв на міцність суперника, перевершував його в антропометрії. Не раз небезпечно пробивав і аргентинець.

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Але Денис, відмінно рухаючись, наполегливо гнув свою лінію, і у восьмому раунді Сармієнто від падіння на настил рингу врятував лише гонг.

В результаті аргентинець протримався всі 12 раундів, але перемогу одноголосним рішенням суддів (українця, росіянина і італійця) відсвяткував Денис Берінчик – 117:111, 118:112, 118:110.

Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: відео бою

Для Дениса це тринадцята перемога (7 нокаутом) у 13 поєдинках на професійному ринзі.

В активі аргентинця 21 перемога (14 нокаутом) та дві поразки.

Зазначимо, що в андеркарті головного бою ще один українець 30-річний середньоваговик Дмитро Митрофанов (8 перемог, 5 з них – нокаутом, 1 поразка) у видовищному 8-раундовому поєдинку переміг рішенням суддів Улугбека Собірова з Узбекистану.

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