Берінчик хоче бій за титул WBO і готовий зустрітися з Ломаченком

Володар титулу WBO International Денис Берінчик (10-0, 7 КО) озвучив серйозні амбіції після чергової перемоги.

Ввечері в суботу, 20-го квітня, українець в Києві рішенням суддів переміг японця Ніхіто Аракаву.

Читайте також: Митрофанов потужним нокаутом переміг іспанця Вальєхо

Хочу сказати, що ми потихеньку підкрадаємося до офіційного претендента. Василь Ломаченко, ми потихеньку йдемо за тобою. У будь-якому випадку Україна отримає чемпіона,

– заявив після бою Берінчик.

Василь Ломаченко є чинним чемпіоном світу в легкій ваговій категорії за версіями WBA і WBO. Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу .

Водночас промоутер Берінчика вже робив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram