Берінчик хоче бій за титул WBO і готовий зустрітися з Ломаченком
Володар титулу WBO International Денис Берінчик (10-0, 7 КО) озвучив серйозні амбіції після чергової перемоги.
Ввечері в суботу, 20-го квітня, українець в Києві рішенням суддів переміг японця Ніхіто Аракаву.
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Хочу сказати, що ми потихеньку підкрадаємося до офіційного претендента. Василь Ломаченко, ми потихеньку йдемо за тобою. У будь-якому випадку Україна отримає чемпіона,
– заявив після бою Берінчик.
Василь Ломаченко є чинним чемпіоном світу в легкій ваговій категорії за версіями WBA і WBO. Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу.
Водночас промоутер Берінчика вже робив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.