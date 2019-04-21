Берінчик хоче бій за титул WBO і готовий зустрітися з Ломаченком

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

Володар титулу WBO International Денис Берінчик (10-0, 7 КО) озвучив серйозні амбіції після чергової перемоги.

Ввечері в суботу, 20-го квітня, українець в Києві рішенням суддів переміг японця Ніхіто Аракаву.

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Хочу сказати, що ми потихеньку підкрадаємося до офіційного претендента. Василь Ломаченко, ми потихеньку йдемо за тобою. У будь-якому випадку Україна отримає чемпіона,
– заявив після бою Берінчик.

Василь Ломаченко є чинним чемпіоном світу в легкій ваговій категорії за версіями WBA і WBO. Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу.

Водночас промоутер Берінчика вже робив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик Василь Ломаченко
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