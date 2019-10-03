Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: де дивитися боксерський бій

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Берінчик – Морено: де дивитися онлайн бій WBO 5 жовтня 2019
Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: де дивитися боксерський бій / K2 Promotions Ukraine

5 жовтня у ТРЦ "Термінал" Денис Берінчик захищатиме титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопес Морено. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Вечір боксу в Києві буде транслювати телеканал "Інтер". Початок трансляції на телеканалі "Інтер" відбудеться о 22:25. 

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Онлайн-трансляцію поєдинку Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено можна переглянути на сайті каналу "Інтер" за посиланням.

У головному поєдинку вечора український боксер Денис Берінчик зустрінеться з мексиканцем Патріціо Лопесом Морено.

В андеркарді боксерського шоу відбудуться два поєдинки за участю українців. Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО).

А Дмитру Митрофанову (6-0-1, 4 КО) буде протистояти сербський боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Денис Берінчик
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