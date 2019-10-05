Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: онлайн-трансляція бою

5 жовтня у Києві Денис Берінчик проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопес Морено. Онлайн-трансляцію бою можна переглянути на сайті Спорт24.

Для Берінчика це буде десятий бій та другий захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Усі свої поєдинки Денис виграв.

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Суперник Дениса – досвідчений представник Мексики Патріціо Лопес Морено. Морено відбоксував уже 26 поєдинків, не програвши жодного. У його активі 19 перемог нокаутом. Ще три поєдинки мексиканця завершувалися нічиєю.

Вечір боксу в Києві розпочався о 19:00. Бій Берінчик – Морено буде транслювати телеканал "Інтер". Початок трансляції на телеканалі "Інтер" відбудеться о 22:25.

Також вечір боксу в Києві можна дивитися онлайн.

Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: онлайн-трансляція вечору боксу в Києві

Результат поєдинку Берінчик – Морено читайте на сайті Спорт24.