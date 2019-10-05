Берінчик у яскравому бою переміг Лопеса Морено та вдруге захистив свій титул

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Беринчик – Морено – відео бою 5 жовтня 2019 – нокаут онлайн
Берінчик – Лопес Морено: результат бою / K2 Promotions Ukraine

Український боксер Денис Берінчик вдруге захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. У Броварах Берінчик у яскравому поєдинку переміг Лопеса Морено з Мексики.

Перший раунд поєдинку минув за ініціативи українця. Денис пресингував мексиканця, активно працював джебом і декілька разів влучив по голові суперника. Берінчик швидко знайшов оптимальну дистанцію. У другому раунді Денис декілька разів розрядив свою праву гармату. Морено ж ледь не спіймав суперника аперкотом. Раунд залишився за українцем.

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Берінчик був легкий на ногах і легко входив на ударну позицію. У третьому раунді Денис пропустив декілька ударів від мексиканського нокаутера. Берінчик також декілька разів "знайшов" щелепу опонента.

У четвертій трихвилинці Денис дещо заспокоївся і темп вже не був настільки високим. Денис багато рухався, але йому було складніше знайти позицію для удару. Лопес Морено діяв грамотно в захисті.

31-річний українець у середині 5-го раунду потужним правив прямим знайшов підборіддя мексиканця, але суперник гідно витримав удар. Наприкінці трихвилинки Денис потрапив правим боковим назустріч. Екватор бою також минув за домінування Берінчика, який продовжив атакувати й знову приголомшив Морено декількома "соковитими" ударами.

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У сьомому раунді Лопес Морено не знайшов протидії українцю, який рухався швидше та виглядав свіжішим. Мексиканець пропустив декілька ударів, але Денис не зміг відправити суперника бодай у нокдаун. Наступна трихвилинка нічим принциповим не відрізнялася від попередніх: українець домінував, а Морено "сидів" у глухому захисті. Наприкінці захисту Денис послизнувся та впав – не нокдаун!

У середині дев'ятого раунду вже впав мексиканець, але це також не був нокдаун. Єдине за що можна похвалити Морено – витривалість та міцне підборіддя. Мексиканець продовжив витримувати шквал атак Дениса, дивом залишаючись у вертикальному положенні. Десятий раунд був найбільш рівним та обережним у виконанні обох бійців.

В середині 11-го раунду Денис "притиснув" Лопеса Морено до канатів і намагався "допомогти" мексиканцю прийняти горизонтальне положення. Марно! Габаритний Морено продовжив приймати важкі удари й випадково, чи навмисно виплюнув капу. Перевівши подих мексиканець вистояв черговий раунд.

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В останньому раунді Берінчик віддав все, щоб нокаутувати мексиканця. Лопес Морено пропускав важкі удари по обличчю та корпусу, але вистояв. Денис здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 120:108, 120:108, 120:109.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Денис Берінчик
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