Берінчик у яскравому бою переміг Лопеса Морено та вдруге захистив свій титул

Український боксер Денис Берінчик вдруге захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. У Броварах Берінчик у яскравому поєдинку переміг Лопеса Морено з Мексики.

Перший раунд поєдинку минув за ініціативи українця. Денис пресингував мексиканця, активно працював джебом і декілька разів влучив по голові суперника. Берінчик швидко знайшов оптимальну дистанцію. У другому раунді Денис декілька разів розрядив свою праву гармату. Морено ж ледь не спіймав суперника аперкотом. Раунд залишився за українцем.

Дивіться також: Денис Берінчик – Лопес Морено: відео повного бою

Берінчик був легкий на ногах і легко входив на ударну позицію. У третьому раунді Денис пропустив декілька ударів від мексиканського нокаутера. Берінчик також декілька разів "знайшов" щелепу опонента.

У четвертій трихвилинці Денис дещо заспокоївся і темп вже не був настільки високим. Денис багато рухався, але йому було складніше знайти позицію для удару. Лопес Морено діяв грамотно в захисті.

31-річний українець у середині 5-го раунду потужним правив прямим знайшов підборіддя мексиканця, але суперник гідно витримав удар. Наприкінці трихвилинки Денис потрапив правим боковим назустріч. Екватор бою також минув за домінування Берінчика, який продовжив атакувати й знову приголомшив Морено декількома "соковитими" ударами.

Це цікаво: Берінчика на бій проти Лопеса Морено вивели в клітці з ланцюгами: відео

У сьомому раунді Лопес Морено не знайшов протидії українцю, який рухався швидше та виглядав свіжішим. Мексиканець пропустив декілька ударів, але Денис не зміг відправити суперника бодай у нокдаун. Наступна трихвилинка нічим принциповим не відрізнялася від попередніх: українець домінував, а Морено "сидів" у глухому захисті. Наприкінці захисту Денис послизнувся та впав – не нокдаун!

У середині дев'ятого раунду вже впав мексиканець, але це також не був нокдаун. Єдине за що можна похвалити Морено – витривалість та міцне підборіддя. Мексиканець продовжив витримувати шквал атак Дениса, дивом залишаючись у вертикальному положенні. Десятий раунд був найбільш рівним та обережним у виконанні обох бійців.

В середині 11-го раунду Денис "притиснув" Лопеса Морено до канатів і намагався "допомогти" мексиканцю прийняти горизонтальне положення. Марно! Габаритний Морено продовжив приймати важкі удари й випадково, чи навмисно виплюнув капу. Перевівши подих мексиканець вистояв черговий раунд.

Це неймовірно: Українець Митрофанов брутально нокаутував суперника, боксера винесли з рингу на ношах: відео

В останньому раунді Берінчик віддав все, щоб нокаутувати мексиканця. Лопес Морено пропускав важкі удари по обличчю та корпусу, але вистояв. Денис здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 120:108, 120:108, 120:109.