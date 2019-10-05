Денис Берінчик – Лопес Морено: відео повного бою

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Берінчик – Лопес Морено: відео бою
Берінчик – Лопес Морено: відео бою / K2 Promotions Ukraine

Денис Берінчик, який виступає у легкій вазі, вдруге захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Ввечері 5-го жовтня у Броварах Берінчик переміг Лопеса Морено одноголосним рішенням суддів.

Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. Денис впевнено контролював ситуацію й багато атакував. Лопес Морено "сидів" у глибокому захисті.

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Берінчик намагався нокаутувати суперника: багато атак українця досягли цілі, проте підборіддя мексиканця виявилося надзвичайно міцним. Відтак, переможця було визначено завдяки запискам суддів.

Берінчик здобув розгромну перемогу з рахунком 120:108, 120:108, 120:109.

Берінчик – Лопес Морено: відео бою

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик Новини Спорту
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