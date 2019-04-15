Берінчик на відкритому тренуванні продемонстрував готовність до бою з японцем: фото та відео

Володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) провів відкрите тренування напередодні бою проти японського ветерана Ніхіто Аракави (32-6-2, 18 КО).

Боксери зустрінуться в ринзі 20 квітня в київському Палаці спорту в рамках великого вечора боксу від K2 Promotions.

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Відкрите тренування Дениса Берінчика перед боєм з Ніхіто Аракавою: дивіться відео

Берінчик виграв всі 10 своїх боїв (з них 7 – нокаутом), а Аракава добув 32 перемоги (18 – нокаутом), 2 рази програв і ще 6 разів його бої закінчувалися нічиїми.

Спорт 24 писав, що Денис Берінчик славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. На кожен такий вихід українець продумує спеціальний образ.

На бій проти японця Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. Вже є перші варіанти, серед них: космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.

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