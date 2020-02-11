Берінчик несподівано змінив тренера перед титульним поєдинком

Український боксер Денис Берінчик змінив тренера. Чемпіона WBO International в легкій вазі відтепер тренує Єгор Голуб.

Про зміну тренера в Берінчика стало відомо під час відкритого тренування Дениса, повідомляє ua.tribuna.com.

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До цього Берінчика тренував Станіслав Григорук. Новим тренером Дениса став Єгор Голуб.

У наступному поєдинку Берінчик зустрінеться з аргентинцем Ектором Сармієнто. Поєдинок відбудеться 22 лютого у Броварах у ТРЦ "Термінал".

Також промоутер Дениса Олександр Красюк розповів про складності з пошуком опонента для українця.

Суперником Берінчика мав стати мексиканський боксер. Однак у команді українця отримали інформацію, що мексиканець не зможе вкластися у вагову категорію

Таким чином, у команді Берінчика надали WBO, під егідою якої виступає Денис, прізвища трьох кандидатів. В організації вибрали аргентинця Сармієнто.

Що відомо про Сармієнто? 26-річний боксер живе та тренується в Аргентині. Боксує в стійці правші. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, здобув 21 перемогу, 14 з яких достроково. Ектор володіє титулом чемпіона Аргентини (FAB) у напівлегкій вазі.