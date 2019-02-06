Берінчик отримає бій за пояс чемпіона світу: промоутер назвав умови

Володар поясу WBO International у легкій вазі українець Денис Берінчик вже у 2019 році може отримати статус обов'язкового претендента на бій з чемпіоном світу. Промоутер українця Олександр Красюк розповів, що Берінчик повинен зробити для цього.

У 2019 році Берінчик проведе 2-4 поєдинки, які йому обов'язково потрібно виграти.

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У цьому році він проведе, як мінімум, два, а в ідеалі, чотири бої. Він просить мене про три поєдинки і я повинен дати йому це число.

Сподіваюся, все складеться і наступний поєдинок відбудеться 20 квітня. У нас вже заплановано шоу у "Палаці спорту" в Києві. Зараз ведуться переговори з потенційними суперниками Берінчика. Наш матчмейкер працює над тим, щоб підібрати опонента з топ-15 рейтингу. Так що у нас є обґрунтоване бажання незабаром вивести Берінчика на статус обов'язкового претендента,

– цитує Бернічика Boxing Scene.

"Спочатку потрібно знайти йому суперника з топ-15 рейтингу. На цей момент Берінчик – володар пояса WBO International і 11-й номер рейтингу. Як тільки він переможе боксера з топ-15, то відразу ж потрапить до першої п'ятірки – такі правила. Ну а після другого захисту свого пояса, в залежності від якості перемоги, Берінчик може піднятися до статусу обов'язкового претендента. Все що потрібно від Дениса – перемагати", – зазначив Красюк.

Крайнім боєм Берінчика став поєдинок проти філіппінця Росекі Крістобаля 22 грудня. Українець переміг технічним нокаутом і завоював пояс інтернаціонального чемпіона в легкій вазі за версією WBO International.

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