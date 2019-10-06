Берінчик після перемоги кинув виклик потенційним суперникам Ломаченка

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик після чергової перемоги розповів про бажаних суперників. Українець хоче зустрітися з Теофімо Лопесом і Джервонтою Девісом.

У суботу, 5-го жовтня, Денис у Броварах переміг Лопеса Морено одноголосним рішенням суддів. Після бою Денис сказав, з ким хоче помірятися силами.

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Сьогодні мене цікавить Джервонта Девіс і Теофімо Лопес, носатий цей пр***урок. Він розмовляє надто багато, нехай спочатку завоює золоту медаль, а потім стрибає на Ломаченка. Я думаю, він програє Річарду Коммі. І, можливо, захоче зі мною організувати бій.



Джервонта Девіс і Лопес, якщо у вас є вільний час, надсилайте контракт моїй промоутерській компанії, я надеру вам дупу. Ви всі в Америці "b*ll s*it,

– сказав Берінчик.

Чемпіон IBF у легкій вазі Річард Коммі домовився про захист свого титулу проти Теофімо Лопеса. Переможець цієї пари на початку 2020 року буде битися проти Василя Ломаченка.

У свою чергу Девіс відмовився від звання "суперчемпіона" WBA й посів 1-й рядок в оновленому рейтингу організації в ліміті легкого дивізіону. Саме в цій категорії виступає Берінчик і Ломаченко.

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