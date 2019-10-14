Берінчик прокоментував шанси зустрітися з Ломаченком

Непереможний український боксер Денис Берінчик прокоментував можливість зустрітися з Василем Ломаченком. Обидва виступають в однаковій ваговій категорії.

Навесні Спорт 24 писав, що промоутер Берінчика Олександр Красюк зробив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO, яким володіє саме Василь.

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Влітку Берінчик заявив, що бою з Василем Ломаченком не слід очікувати найближчим часом. Ситуація не змінилася й тепер.

Ми знаємо, що у Василя Ломаченка скоро буде об'єднавчий бій. Можливо, у наступному році його плани зміняться, і я буду в рейтингу вже офіційним претендентом. Після цього ми можемо про щось говорити конкретно. Ну а поки я 7-й у рейтингу WBO і не знаю, коли мені випаде можливість або честь зустрітися з найкращим боксером планети,

– сказав Денис в інтерв'ю Xsport.

Останній бій Берінчик провів 5-го жовтня. Денис у Броварах переміг Лопеса Морено одноголосним рішенням суддів . Після бою Денис сказав, що не проти зустрітися з Теофімо Лопесом та Джервонтою Девісом.

Водночас свій останній бій Ломаченко провів 31-го серпня й рішенням суддів здолав Люка Кемпбелла. Василь, який володів титулами WBO й WBA, додав до своєї колекції пояс WBC.

Наступний бій українця повинен бути за пояс IBF, який володіє Річард Коммі. Ганець наприкінці року проведе захист титулу проти Теофімо Лопеса. Переможець бою на початку 2020 року зустрінеться з Ломаченком.