Берінчик провів відкрите тренування перед чемпіонським боєм: фото

22 лютого в ТРЦ "Термінал" Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик (12-0-0, 7 КО) захищатиме титул у поєдинку з Чемпіоном Аргентини Ектором Едгардо Сармієнто (21-1-0, 14 КО). В залі боксу "Old School Boxing Club" відбулося відкрите тренування в рамках боксерського шоу K2 Promotions Ukraine, в ході якого Денис Берінчик продемонстрував свою фізичну форму перед захистом титулу.

"Мій нинішній суперник – перший номер у себе на батьківщині. Як відомо, Аргентина – боксерська країна. Сармієнто провів понад двадцять поєдинків і 14 раз нокаутував суперників. Тому недооцінювати його не варто", – відмітив Денис Берінчик під час спілкування з журналістами.

Під час заходу Денис представив нового тренера, який допомагає йому готуватися до цього поєдинку, – відомого боксера-любителя Єгора Голуба.

"Ми давно разом в одній команді, в клубі "Динамо-бокс", були разом у збірній. У нас одна стратегія, купа завдань. Поки у нас все виходить і ми знаходимо спільну мову", – зазначив Берінчик.

До слова: Берінчик підготував епатажний вихід у ринг

Свою готовність до наступного бою показав також Дмитро Митрофанов (7-0-1, 5 КО), який 22 лютого зустрінеться з Улугбеком Собіровим (9-0, 5 КО) з Узбекистану на прізвисько "хоробре серце".

"Боксери з Узбекистану зазвичай дуже технічні. Дивилися бої суперника, розробили з тренером стратегію на бій. Хлопець міцний, тримає руки високо, підтискає. Розбиратимемося 22 лютого", – відмітив Дмитро Митрофанов.