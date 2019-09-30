Берінчик провів відкрите тренування перед титульним поєдинком: фото та відео

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик провів відкрите тренування перед поєдинком проти Патріціо Лопеса Морено.

Участь у відкритому тренуванні також взяли Олег Малиновський і Дмитро Митрофанов.

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Троє боксерів уже в суботу, 5 жовтня, проведуть бої на арені "Термінал" у Броварах.



Дмитро Митрофанов / Фото: K2



Дмитро Митрофанов / Фото: K2

Протистояти Дмитру Митрофанову буде сербський боксер Новак Радулович.



Олег Малиновський / K2

Олег Малиновський зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло.



Денис Берінчик / Фото: K2

Відео відкритого тренування

Открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Митрофанове накануне боев 5 октября. LIVE!!! Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 30 вересня 2019 р.