Берінчик провів відкрите тренування перед титульним поєдинком: фото та відео

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик провів відкрите тренування перед поєдинком проти Патріціо Лопеса Морено.

Участь у відкритому тренуванні також взяли Олег Малиновський і Дмитро Митрофанов.

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Троє боксерів уже в суботу, 5 жовтня, проведуть бої на арені "Термінал" у Броварах.


Дмитро Митрофанов / Фото: K2


Дмитро Митрофанов / Фото: K2

Протистояти Дмитру Митрофанову буде сербський боксер Новак Радулович.


Олег Малиновський / K2

Олег Малиновський зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло.


Денис Берінчик / Фото: K2

Відео відкритого тренування

 

 

Открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Митрофанове накануне боев 5 октября. LIVE!!!

Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 30 вересня 2019 р.


Головною подією вечору боксу стане саме бій Дениса Берінчика. Денис захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Денис Берінчик
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