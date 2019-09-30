Берінчик провів відкрите тренування перед титульним поєдинком: фото та відео
Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик провів відкрите тренування перед поєдинком проти Патріціо Лопеса Морено.
Участь у відкритому тренуванні також взяли Олег Малиновський і Дмитро Митрофанов.
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Троє боксерів уже в суботу, 5 жовтня, проведуть бої на арені "Термінал" у Броварах.
Дмитро Митрофанов / Фото: K2
Дмитро Митрофанов / Фото: K2
Протистояти Дмитру Митрофанову буде сербський боксер Новак Радулович.
Олег Малиновський / K2
Олег Малиновський зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло.
Денис Берінчик / Фото: K2
Відео відкритого тренування
Открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Митрофанове накануне боев 5 октября. LIVE!!!Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 30 вересня 2019 р.
Головною подією вечору боксу стане саме бій Дениса Берінчика. Денис захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.