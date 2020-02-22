Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: онлайн-трансляція бою українця

Володар титулу WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (12-0, 7 КО) в суботу, 22 лютого, проведе захист титулу в бою проти представника Аргентини Ектора Сармієнто (21-1, 14 КО). Онлайн-трансляція поєдинку – у матеріалі Спорт24.

В Броварах свою вже четверту захист пояса чемпіона WBO International в легкій вазі проведе українець Денис Берінчик. Після філіппінця Крістобаля, японця Аракави, мексиканця Морено настала черга аргентинця Сармієнто, який протистоятиме 31-річному українцю.

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Трансляція головних поєдинків шоу з 21:30 пройде на телеканалі "Інтер". У цей вечір на ринг також вийдуть відомі українські боксери Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Юрій Вишняков, Мишико Беселія та інші.

Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: онлайн-трансляція