24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: онлайн-трансляція бою українця

- Читать новость на русском
Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: онлайн-трансляція

Володар титулу WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (12-0, 7 КО) в суботу, 22 лютого, проведе захист титулу в бою проти представника Аргентини Ектора Сармієнто (21-1, 14 КО). Онлайн-трансляція поєдинку – у матеріалі Спорт24.

В Броварах свою вже четверту захист пояса чемпіона WBO International в легкій вазі проведе українець Денис Берінчик. Після філіппінця Крістобаля, японця Аракави, мексиканця Морено настала черга аргентинця Сармієнто, який протистоятиме 31-річному українцю.

Читайте також: Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: де дивитися чемпіонський бій українця

Трансляція головних поєдинків шоу з 21:30 пройде на телеканалі "Інтер". У цей вечір на ринг також вийдуть відомі українські боксери Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Юрій Вишняков, Мишико Беселія та інші.

Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: онлайн-трансляція

 

Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Денис Берінчик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:06 19-річний Голанд забив черговий гол за "Боруссію" та приніс команді перемогу: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 18:18 Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині
Андрій Тудовші
сьогодні 18:07 Футболіст збірної України забив п'ятий гол за турецький клуб у сезоні – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 16:34 "Челсі" на класі переміг "Тоттенхем" та закріпився у зоні Ліги чемпіонів: відео голів
Юрій Семенюк
сьогодні 12:11 Зірковий Ноєр пропустив ганебний гол у матчі Бундесліги: відео фейлу
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук