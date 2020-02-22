Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: де дивитися чемпіонський бій українця

У суботу, 22 лютого, українець Денис Берінчик проведе третій захист титулу WBO. Його суперником буде Ектор Сармієнто. Переглянути бій можна буде і по телебаченні.

Сам бій відбудеться в броварському ТРЦ "Термінал". Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар, Шаміль Галаєв, та інші. Початок боксерського турніру K2 Promotions Ukraine о 18:30.

До слова: Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз букмекерів на титульний бій

Бій Берінчика розпочнеться вже після 21:00. Транслюватиме його канал "Інтер". В їх програмі початок трансляції вказаний о 21:25.

Також переглянути бій Денис Берінчик – Ектор Сармієнто можна буде онлайн на сайті Спорт24. Посилання на трансляцію буде опубілковано ближче до початку бою.