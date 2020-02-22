Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: де дивитися чемпіонський бій українця
У суботу, 22 лютого, українець Денис Берінчик проведе третій захист титулу WBO. Його суперником буде Ектор Сармієнто. Переглянути бій можна буде і по телебаченні.
Сам бій відбудеться в броварському ТРЦ "Термінал". Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар, Шаміль Галаєв, та інші. Початок боксерського турніру K2 Promotions Ukraine о 18:30.
До слова: Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз букмекерів на титульний бій
Бій Берінчика розпочнеться вже після 21:00. Транслюватиме його канал "Інтер". В їх програмі початок трансляції вказаний о 21:25.
Також переглянути бій Денис Берінчик – Ектор Сармієнто можна буде онлайн на сайті Спорт24. Посилання на трансляцію буде опубілковано ближче до початку бою.
Вибір редакції
-
Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBCсьогодні , 09:30
-
"Шахтар" відправить літак у Китай, нові гравці у збірній України та інші новини спорту 21 лютогосьогодні , 07:20
-
"Шахтар" готовий відправити літак у Китай за українкою Зінченко, яка залишилася там через собаку21 лютого , 21:10