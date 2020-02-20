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Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз букмекерів на титульний бій

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Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик проведе третій захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Суперником українця буде аргентинець Ектор Сармієнто. Букмекери оцінили, в якого боксера більше шансів здобути перемогу 22 лютого.

Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз

31-річний українець, який є срібним призером Олімпійських ігор у Лондоні, проведе свій 13-й бій на професійному ринзі. У всіх попередніх поєдинках Денис здобував переконливі перемоги.

Це дозволило Берінчику піднятися на 4-у сходинку в рейтингу WBO. Титулом чемпіона за цією версією володіє українець Василь Ломаченко.

Ймовірно, що чергова перемога наблизить Берінчика до гучного поєдинку. Та для цього слід перемагати Ектора Сармієнто в наступному поєдинку.

Аргентинський суперник Дениса хоч і молодший на 5 років, але встиг провести більше боїв. На рахунку Сармієнто 21 бій, 14 нокаутів та одна поразка.

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Прогноз Favbet

На думку букмекерів, Денис очевидний фаворит поєдинку. Перемогу українського боксера букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,10. Експерти пропонують коефіцієнт 2,20 на те, що Денис завершить бій достроковою перемогою.

До цього Денису вдалося здобути 5 дострокових перемог на професійному ринзі.

Також фахівці впевнені, що Денис виграє бій, якщо справа дійде до суддівських записок. Перемога Дениса рішенням суддів – коефіцієнт 1,70.

Ектор Сармієнто, який боксуватиме на виїзді, розглядається експертами як так званий андердог. Перемогу Ектора букмекери оцінили коефіцієнтом 7.

Очевидно, що аргентинцю буде складно перебоксувати Берінчика. На перемогу Сармієнто рішенням суддів букмекери пропонують коефіцієнт 16. Якщо ж Ектор достроково здолає Берінчика та відбере титул – коефіцієнт 15.

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У Favbet пропонують фанатам боксу спрогнозувати, скільки раундів триватиме зустріч. Коефіцієнт на те, що бій пройде понад 11,5 раундів – 1,67. Якщо ж він завершиться до 11,5 раундів – коефіцієнт 2,13.

На думку букмекерів, найбільш реальною є дострокова перемога Берінчика з 6 до 9 раунду. На перемогу Дениса в одній з цих трихвилинок коефіцієнт 6. Натомість перемога Сармієнто у будь-якому раунді поєдинку оцінена коефіцієнтом 88.

Бій Денис Берінчик – Ектор Сармієнто відбудеться 22 лютого в ТРЦ "Термінал" (Бровари). Огляд поєдинку – читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Денис Берінчик
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