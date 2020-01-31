Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео
Володар титулу WBO International український легкоатлет Денис Берінчик (12-0-0, 7 КО) в Instagram поділився незвичайними методами своїх тренувань.
На одному з фото Денис, мабуть, втомився і вирішив постояти на голові.
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Також Берінчик опублікував фото, на якому українець одягнений в олімпійку "Москва 1980".
"Всі ці п'ять років професійної кар'єри був завжди поруч мій тренер, друг і кум Піскунов Олександр Миколайович. P.S. Всім хейтерам: олімпійка "Москва 80" – це не тому що я за Російську Федерацію, а я за спорт. У Києві були Олімпійські ігри 1980 року", – написав Денис Беринчик.
- 22 лютого у ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться перший у цьому році вечір боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".
- Головною подією боксерського шоу стане захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком.
- Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.
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