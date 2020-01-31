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Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео

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Денис Берінчик / K2 Promotions

Володар титулу WBO International український легкоатлет Денис Берінчик (12-0-0, 7 КО) в Instagram поділився незвичайними методами своїх тренувань.

На одному з фото Денис, мабуть, втомився і вирішив постояти на голові.

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Також Берінчик опублікував фото, на якому українець одягнений в олімпійку "Москва 1980".

"Всі ці п'ять років професійної кар'єри був завжди поруч мій тренер, друг і кум Піскунов Олександр Миколайович. P.S. Всім хейтерам: олімпійка "Москва 80" – це не тому що я за Російську Федерацію, а я за спорт. У Києві були Олімпійські ігри 1980 року", – написав Денис Беринчик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер , друг , кум Пискунов Александр Николаевич !!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт !!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года #киев80 #тренер #олимпийскиеигры #олимпиада80 #гризли #boxing #boxingtraining #кум #друг #батя #k2promotionsukraine #berinchykteam

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

  • 22 лютого у ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться перший у цьому році вечір боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".
  • Головною подією боксерського шоу стане захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком.
  • Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Денис Берінчик
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