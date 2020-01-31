Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео

Володар титулу WBO International український легкоатлет Денис Берінчик (12-0-0, 7 КО) в Instagram поділився незвичайними методами своїх тренувань.

На одному з фото Денис, мабуть, втомився і вирішив постояти на голові.

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Також Берінчик опублікував фото, на якому українець одягнений в олімпійку "Москва 1980".

"Всі ці п'ять років професійної кар'єри був завжди поруч мій тренер, друг і кум Піскунов Олександр Миколайович. P.S. Всім хейтерам: олімпійка "Москва 80" – це не тому що я за Російську Федерацію, а я за спорт. У Києві були Олімпійські ігри 1980 року", – написав Денис Беринчик.