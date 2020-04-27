24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Усик та Берінчик провели спільне тренування в залі під час карантину: фото

-
Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions

Українські боксери Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Денис Берінчик (13-0, 7 КО) провели спільне тренування.

Відповідне фото з'явилося в Instagram Дениса Берінчика.

Дивіться також Відомий боксер звинуватив тренера Усика в наявності російського паспорту: деталі скандалу

Спортсмени продовжують підтримувати контакт під час карантину. Також в спортивному залі, де зазвичай тренується Усик, перебували тренери боксерів – Єгор Голуб і Сергій Лапін.

Бій Усик – Чісора мав відбутися 23 травня, але перенесений через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

Усик – Чісора: головне

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Денис Берінчик Олександр Усик Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Відновлення чемпіонату України з футболу: УПЛ назвала дату та важливі деталі
сьогодні , 16:56 Відновлення чемпіонату України з футболу: УПЛ назвала дату та важливі деталі
Михайло Гема
Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+
сьогодні , 12:50 Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+
Юрій Семенюк