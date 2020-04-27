Усик та Берінчик провели спільне тренування в залі під час карантину: фото

Українські боксери Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Денис Берінчик (13-0, 7 КО) провели спільне тренування.

Відповідне фото з'явилося в Instagram Дениса Берінчика.

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Спортсмени продовжують підтримувати контакт під час карантину. Також в спортивному залі, де зазвичай тренується Усик, перебували тренери боксерів – Єгор Голуб і Сергій Лапін.

Бій Усик – Чісора мав відбутися 23 травня, але перенесений через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

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