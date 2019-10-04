Берінчик виявився важчим за свого суперника перед чемпіонським боєм в Києві

Український боксер Денис Берінчик та представник Мексики Патріціо Лопес Морено провели офіційну процедуру зваження. У суботу, 5 жовтня, вони вийдуть в ринг в бою за звання Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.

Обоє боксерів повинні були вкластися у вагу 61,2 кілограма (135 фунтів). Їм це вдалося. При цьому Берінчик виявився важчим за свого суперника. так, вага українця склала 61 кілограм, у той час як його суперника – 60,85 кілограма.

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Нагадаємо, бій Берінчик – Морено відбудеться в суботу, 5 жовтня. Це буде головним боєм вечора "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Термінал" у Броварах. В андеркарді боксерського шоу відбудуться два поєдинки за участю українців. Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО). А Дмитру Митрофанову (6-0-1, 4 КО) буде протистояти сербський боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).