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Берінчик вийшов на бій з Сармієнто в яскравому образі Халка – ефектне відео

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Денис Берінчик в образі Халка / Скріншот

На броварській арені "Термінал" у головному бою вечора боксу українець Денис Берінчик відстоює титул Інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі.

Денис Берінчик порадував публіку яскравим виходом на ринг. На цей раз він постав в образі Халка.

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Знявши костюм, Берінчик залишився в спортивній формі і з великим хрестом на грудях.

Відео виходу Дениса Берінчика на бій проти Ектора Сармієнто

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Денис Берінчик Бокс
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