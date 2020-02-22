Берінчик вийшов на бій з Сармієнто в яскравому образі Халка – ефектне відео
На броварській арені "Термінал" у головному бою вечора боксу українець Денис Берінчик відстоює титул Інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі.
Денис Берінчик порадував публіку яскравим виходом на ринг. На цей раз він постав в образі Халка.
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Знявши костюм, Берінчик залишився в спортивній формі і з великим хрестом на грудях.
Відео виходу Дениса Берінчика на бій проти Ектора Сармієнто
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