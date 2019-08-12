Берінчик обрав несподівану партнершу і станцював з нею прямо в боксерському залі: відео

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / Фото з відкритих джерел

Український боксер Денис Берінчик (11-0, 7 КО) поділився в своєму акаунті в Instagram відео, як він танцює з боксерською грушею.

До слова, раніше 31-річний спортсмен і призер Олімпійських ігор-2012 був учасником теле-шоу "Танці з зірками".

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Раніше Денис Берінчик розповів про те, через що йому довелося пройти, перш ніж досягти успіху в боксі. Боксер зізнався, як закінчував школу і про мотивацію займатися спортом.

Також свого часу Берінчик потрапив у СІЗО. Через те, що Денис був неповнолітнім він уникнув більш серйозної відповідальності. Два місяці Берінчик провів у СІЗО для неповнолітніх, а ще два – для дорослих.

31-річний Берінчик у квітні захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Ніхіто Аракавою (32-7-2, 18 КО).

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Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик
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