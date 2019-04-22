Берінчик жорстко відповів на питання про перехід до американського промоутера

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions

Український боксер Денис Берінчик (11-0, 7 КО) заявив, що не піде з К2 Promotion, незважаючи на розмови про інтерес до нього з боку американських промоутерів.

Після головної в кар'єрі перемоги над японцем Ніхіто Аракавою (32-7-2, 18 КО) українець спростував інформацію про переїзд в США і початок співпраці з однією з найбільших американських промоутерських компаній.

Ви бачили, в якому образі Берінчик вийшов на ринг проти японця Аракави?

Зараз всі готові, коли я чотири роки пропахав, велику роботу виконав. Зараз трохи залишилося до бою за чемпіонський титул. Тепер уже всі включилися, хочуть. Треба було раніше включатися, але це коштує грошей, великих грошей. У мене контракт К2 Promotions,
– цитує слова Берінчика сторінка WWFC у Facebook.

Спорт 24 писав, що Денис Берінчик підтвердив, що його метою є бій з чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченко.

Водночас промоутер Берінчика вже робив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Денис Берінчик
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