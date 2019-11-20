Берінчика діставали з тазика: український боксер розповів про тренування Ломаченка-старшого

Чемпіон світу з боксу серед любителів Тарас Шелестюк розповів про незвичайні методи, які використовував у роботі зі збірною України Анатолій Ломаченко. Один з них – затримка дихання під водою.

За словами Шелестюка, іноді такий метод використовували навіть перед спарингами.

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Нам розповідали, що Ломаченко-старший придумав цю систему. Знайшов десь, і тренера впровадили її до нас. Почали перед чемпіонатом світу. На кожному зборі робили. Іноді – перед тренуванням, бувало – перед спарингами. Займало це все десь 30-45 хвилин. Більшість все ж доводилося на вечір, коли тренування закінчувалися. О 9 вечора приходимо зі своїми тазиками та пірнаємо. Після цього – всім спасибі, і всі йдуть спати,

– розповів Шелестюк в інтерв'ю Sport Arena TV.

Як зазначив боксер, найкращими за цим показником в збірній України були Олександр Усик і Олександр Гвоздик.

Збільшували щотижня, а там вже хто як підлаштовувався. Але в основному багато це витримували. Максимальні показники були у Усика або Гвоздика. Десь на 4 з невеликим хвилини вони затримували [дихання]. У нас нормальним вважалося - 3 - 3,5 хвилини,

– сказав Тарас.

За словами Шелестюка, найбільше не любив програвати Денис Берінчик:

Бувало таке, що його діставали з тазика, тому що він починав відключатися. Реально одному це робити небезпечно. Його приводили до тями. У Дениса є таке, змагальний ефект, коли ти в команді.

В березні Тарас Шелестюк здобув впевнену перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом. Українець переміг за підсумками 8-раундового бою в Орінджі, Каліфорнія.