Берінчика на бій проти Лопеса Морено вивели в клітці з ланцюгами: відео

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Берінчик знову дивував своїм виходом у ринг
Берінчик знову дивував своїм виходом у ринг / K2 Promotions Ukraine

Український боксер Денис Берінчик знову здивував своїм виходом у ринг. Ввечері 5-го жовтня у Броварах Денис захищав пояс Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.

Берінчика вивезли в клітці на поєдинок проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морено.

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Денис був закутий ланцюгами та мав маску на обличчі. Згодом з українця зняли ланцюги, після чого він зайшов у ринг.

Відео виходу Берінчика в ринг

Поєдинок у Броварах триває. Переглянути онлайн-трансляцію бою можна ТУТ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик Новини Спорту
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