"Бешикташ" всерйоз схитрував при покупці Коноплянки

Півзахисник "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка перейде в "Бешикташ" за 2,5 мільйона євро.

Як повідомляє видання Takvim, клуби про все домовилися. Сума буде виплачена траншами протягом шести місяців.

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Суперечки викликав графік виплат коштів за футболіста. "Бешикташ" пропонував розбити суму на сім частин і виплачувати їх протягом року. "Шальке" наполіг на тому, щоб турецький клуб виплатить всю суму трьома частинами протягом півроку.

Найближчим часом українець вирушить у розташування турецького клубу для проходження медичного обстеження, після чого про його трансфер буде оголошено офіційно.

Видання Transfermarkt оцінює 29-річного Коноплянку у 6,5 млн євро. Контракт з Шальке діє до літа 2020 року.

У минулому сезоні 29-річний півзахисник збірної України не проходив в основу "Шальке", забивши єдиний гол і віддавши 2 результативні передачі в 21 матчі у всіх турнірах за "кобальтових".

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"Бешикташ" за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.