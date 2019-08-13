"Бешикташ" всерйоз схитрував при покупці Коноплянки

15 Читать новость на русском
Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шальке"

Півзахисник "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка перейде в "Бешикташ" за 2,5 мільйона євро.

Як повідомляє видання Takvim, клуби про все домовилися. Сума буде виплачена траншами протягом шести місяців.

Читайте також: Коноплянка перебуває в кроці від трансферу в європейський топ-клуб

Суперечки викликав графік виплат коштів за футболіста. "Бешикташ" пропонував розбити суму на сім частин і виплачувати їх протягом року. "Шальке" наполіг на тому, щоб турецький клуб виплатить всю суму трьома частинами протягом півроку.

Найближчим часом українець вирушить у розташування турецького клубу для проходження медичного обстеження, після чого про його трансфер буде оголошено офіційно.

Видання Transfermarkt оцінює 29-річного Коноплянку у 6,5 млн євро. Контракт з Шальке діє до літа 2020 року.

У минулому сезоні 29-річний півзахисник збірної України не проходив в основу "Шальке", забивши єдиний гол і віддавши 2 результативні передачі в 21 матчі у всіх турнірах за "кобальтових".

Несподівано: Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії

"Бешикташ" за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.

blog_ava
Успенський піст: календар харчування на кожен день
сьогодні
7290
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шальке Євген Коноплянка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чемпіон світу з фігурного катання виконав на льоду смертельно небезпечний трюк: відео
12 серпня 21:57 Чемпіон світу з фігурного катання виконав на льоду смертельно небезпечний трюк: відео
6726
Трансфери команд УПЛ: онлайн
12 серпня 16:16 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12159
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9 серпня 17:08 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7046
Берінчик обрав несподівану партнершу і станцював з нею прямо в боксерському залі: відео
12 серпня 20:05 Берінчик обрав несподівану партнершу і станцював з нею прямо в боксерському залі: відео
373
Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора
12 серпня 14:28 Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора
Ігор Саджениця 1195
Новини
Більше новин
Залиште відгук