Бетербієв готовий до бою з Усиком та назвав умову для поєдинку

Російський боксер Артур Бетербієв, який володіє чемпіонськими поясами WBC і IBF в напівважкій вазі, готовий провести поєдинок з Олександром Усиком. Артур розповів, у якій ваговій категорії може зустрітися з Олександром.

В інтерв'ю ютуб-канал Russian Boxing росіянин не зміг відповісти, хто кращий боксер – Олександр Усик чи Олександр Гвоздик. За словами росіянина, йому потрібно провести бій з Усиком.

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У жовтні 2019 року Бетербієв переміг Гвоздика. Тому, провівши бій з Усиком, він зможе порівнювати українців.

"Дайте мені побоксувати з Усиком у професіоналах, і я вам відповім питання, хто кращий: Усик або Гвоздик. Я буду битися з Усиком в першій важкій вазі. Я буду важити максимум 85-86 кілограмів.

Мені вистачить цієї ваги, щоб з ним побоксувати. Тоді я вам відповім на питання з приводу класу Усика і Гвоздика. Може, після бою ви самі все дізнаєтеся, і не будете питати", – сказав Бетербієв.

Наразі Олександр Усик боксує в суперважкому дивізіоні. У першій важкій вазі Усик ставав абсолютним чемпіоном світу.

Непереможний Бетербієв нещодавно включив Усика до трійки суперників, з якими б він хотів зустрітися.

Також його цікавить бій проти мексиканця Сауля Альвареса.

Шляхи Усика та Бетербієва перетиналися у 2011 році на чемпіонаті світу. Українець у чвертьфінальному поєдинку легко переміг Бетербієва.

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