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Бейсболіст відлупцював суперника биткою та спровокував масову бійку: відео

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Алекс Ромеро / GETTY IMAGES

У рамках поєдинку бейсбольної ліги Венесуели між командами "Карібес" та "Суліей" сталася масова бійка. Її розпочав колишній гравець клубу MLB "Аризона Даймондбекс" Алекс Ромеро.

Коли Ромеро, який виступає за "Сулію", виконував роль беттері, пітчер "Карібес" кинув м'яч у 36-річного гравця. На це Ромеро відповів агресією щодо кетчера суперників.

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Гравець "Сулії" двічі встиг замахнутися на опонента важкою битою, після чого на поле з лави запасних вибігли гравці обох команд.

Суддя вирішив видалити шістьох бейсболістів з обох команд.

Відео інциденту

Хто такі беттері, пітчер та кетчер?

  • Беттері – це гравець, який у бейсболі повинен відбивати м'яч битою під час подачі пітчера.
  • Пітчер – це гравець, який кидає м'яч з пітчерської зони, де його повинен зловити кетчер і намагається відбити беттері.
  • Кетчер – це гравець команди, що обороняється, який перебуває за спиною беттері, і приймає м'яч, поданий пітчером. Основне завдання кетчера не тільки зловити м'яч, але за допомогою знаків дати поради пітчеру по вибору найкращого способу подачі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт
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