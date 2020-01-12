Бейсболіст відлупцював суперника биткою та спровокував масову бійку: відео

У рамках поєдинку бейсбольної ліги Венесуели між командами "Карібес" та "Суліей" сталася масова бійка. Її розпочав колишній гравець клубу MLB "Аризона Даймондбекс" Алекс Ромеро.

Коли Ромеро, який виступає за "Сулію", виконував роль беттері, пітчер "Карібес" кинув м'яч у 36-річного гравця. На це Ромеро відповів агресією щодо кетчера суперників.

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Гравець "Сулії" двічі встиг замахнутися на опонента важкою битою, після чого на поле з лави запасних вибігли гравці обох команд.

Суддя вирішив видалити шістьох бейсболістів з обох команд.

Відео інциденту

Хто такі беттері, пітчер та кетчер?