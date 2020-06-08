Без Мессі і Роналду: названо найдорожчих футболістів світу / GETTY IMAGES

Зіркові футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які ще під час кар'єри стали легендарними, не увійшли до десятки найдорожчих гравців світу. Аргентинця та португальця з топ-10 витіснили набагато молодші футболісти.