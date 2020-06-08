Без Мессі і Роналду: названо найдорожчих футболістів світу
Зіркові футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які ще під час кар'єри стали легендарними, не увійшли до десятки найдорожчих гравців світу. Аргентинця та португальця з топ-10 витіснили набагато молодші футболісти.
Організація CIES Football Observatory опублікувала рейтинг найдорожчих футболістів світу. Трансферна вартість оцінювалася за методикою, розробленою CIES.
До речі Не Роналду: названо найбагатшого спортсмена 2020 року за версією Forbes
CIES не розкриває, які чинники використовували під час підрахунку вартості кожного футболіста.
У список потрапили гравці з п'яти найсильніш ліг Європи – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції.
Найдорожчим футболістом був названий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. У чільну трійку увійшли англійці Рахім Стерлінг та Джейдон Санчо.
Топ-10 найдорожчих футболістів світу
- Кіліан Мбаппе, ПСЖ – 259,2 мільйона євро
- Рахім Стерлінг, "Манчестер Сіті" – 194,7 мільйона євро
- Джейдон Санчо, "Боруссія" Дортмунд – 179,1 мільйона євро
- Трент Александер-Арнолд, "Ліверпуль" – 171,1 мільйона євро
- Маркус Решфорд, "Манчестер Юнайтед" – 152,3 мільйона євро
- Мохамед Салах, "Ліверпуль" – 144,9 мільйона євро
- Садьйо Мане, "Ліверпуль" – 139,2 мільйона євро
- Антуан Грізманн, "Барселона" – 136,4 мільйона євро
- Альфонсо Девіс, "Баварія" – 133,5 мільйона євро
- Харрі Кейн, "Тоттенхем" – 118,7 мільйона євро
Форвард "Барселони" Ліонель Мессі зайняв 21-е місце в рейтингу з ціною 100,1 мільйона євро.
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду – 70-е місце (62,8 мільйона євро).