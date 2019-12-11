Без Дарії Білодід: 11 українських дзюдоїстів виступлять на "Мастерсі" в Китаї

Протягом 12-14 грудня у китайському Ціндао відбудеться престижний турнір з Дзюдо серії "Мастерс". У ньому візьмуть участь близько 450 найкращих дзюдоїстів з 67 країн світу, серед яких і 11 спортсменів з України.

Призовий фонд турніру становить 296 тисяч доларів. Він буде розподілений між призерами кожної з категорій.

До слова: Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року

Чемпіони отримають по 9 тисяч доларів, срібні призери по 6 тисяч, а треті місця (по двоє спортсменів у кожній категорії) по 3 тисячі доларів.

У цьому турнірі отримали право взяти участь 12 українських спортсменів, але через відсутність української чемпіонки світу Дарії Білодід, Україна буде представлена лише 11 атлетами.

Чоловіки:

Артем Лесюк – 60 кілограмів;

Георгій Зантарая – 66 кілограмів;

Богдан Ядов – 66 кілограмів;

Артем Хомула – 73 кілограми;

Кеджау Ньябалі – 90 кілограмів;

Олександр Гордієнко – понад 100 кілограмів;

Яків Хаммо – понад 100 кілограмів.

Жінки:

Марина Черняк – 48 кілограмів;

Анастасія Турчин – 78 кілограмів;

Галина Тарасова – понад 78 кілограмів;

Єлизавета Каланіна – понад 78 кілограмів.

Поки українські спортсмени не надто вдало виступали на "мастерсах" – в їх активі одне золото і одна бронза. У 2015 році Георгій Зантарая виборював чемпіонство, а у 2016 році Марина Черняк була третьою.