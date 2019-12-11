Без Дарії Білодід: 11 українських дзюдоїстів виступлять на "Мастерсі" в Китаї

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Георгій Зантарая – єдиний український переможець "Мастерсу" / afp.com

Протягом 12-14 грудня у китайському Ціндао відбудеться престижний турнір з Дзюдо серії "Мастерс". У ньому візьмуть участь близько 450 найкращих дзюдоїстів з 67 країн світу, серед яких і 11 спортсменів з України.

Призовий фонд турніру становить 296 тисяч доларів. Він буде розподілений між призерами кожної з категорій.

До слова: Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року

Чемпіони отримають по 9 тисяч доларів, срібні призери по 6 тисяч, а треті місця (по двоє спортсменів у кожній категорії) по 3 тисячі доларів.

У цьому турнірі отримали право взяти участь 12 українських спортсменів, але через відсутність української чемпіонки світу Дарії Білодід, Україна буде представлена лише 11 атлетами.

Чоловіки:

  • Артем Лесюк – 60 кілограмів;
  • Георгій Зантарая – 66 кілограмів;
  • Богдан Ядов – 66 кілограмів;
  • Артем Хомула – 73 кілограми;
  • Кеджау Ньябалі – 90 кілограмів;
  • Олександр Гордієнко – понад 100 кілограмів;
  • Яків Хаммо – понад 100 кілограмів.

Жінки:

  • Марина Черняк – 48 кілограмів;
  • Анастасія Турчин – 78 кілограмів;
  • Галина Тарасова – понад 78 кілограмів;
  • Єлизавета Каланіна – понад 78 кілограмів.

Поки українські спортсмени не надто вдало виступали на "мастерсах" – в їх активі одне золото і одна бронза. У 2015 році Георгій Зантарая виборював чемпіонство, а у 2016 році Марина Черняк була третьою.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Дзюдо Дарія Білодід Новини Спорту
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