Без Дарії Білодід: 11 українських дзюдоїстів виступлять на "Мастерсі" в Китаї
Протягом 12-14 грудня у китайському Ціндао відбудеться престижний турнір з Дзюдо серії "Мастерс". У ньому візьмуть участь близько 450 найкращих дзюдоїстів з 67 країн світу, серед яких і 11 спортсменів з України.
Призовий фонд турніру становить 296 тисяч доларів. Він буде розподілений між призерами кожної з категорій.
До слова: Дарія Білодід побореться за звання найкращої спортсменки року
Чемпіони отримають по 9 тисяч доларів, срібні призери по 6 тисяч, а треті місця (по двоє спортсменів у кожній категорії) по 3 тисячі доларів.
У цьому турнірі отримали право взяти участь 12 українських спортсменів, але через відсутність української чемпіонки світу Дарії Білодід, Україна буде представлена лише 11 атлетами.
Чоловіки:
- Артем Лесюк – 60 кілограмів;
- Георгій Зантарая – 66 кілограмів;
- Богдан Ядов – 66 кілограмів;
- Артем Хомула – 73 кілограми;
- Кеджау Ньябалі – 90 кілограмів;
- Олександр Гордієнко – понад 100 кілограмів;
- Яків Хаммо – понад 100 кілограмів.
Жінки:
- Марина Черняк – 48 кілограмів;
- Анастасія Турчин – 78 кілограмів;
- Галина Тарасова – понад 78 кілограмів;
- Єлизавета Каланіна – понад 78 кілограмів.
Поки українські спортсмени не надто вдало виступали на "мастерсах" – в їх активі одне золото і одна бронза. У 2015 році Георгій Зантарая виборював чемпіонство, а у 2016 році Марина Черняк була третьою.