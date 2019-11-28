Без Хюлькенберга й Кубіци: команди Формули-1 визначилися зі складом пілотів на сезон-2020

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Команди Формули-1 визначилися зі складом пілотів на сезон-2020 / formula1.com

Усі десять команд Формули-1 визначилися з гонщиками на наступний сезон. Чемпіонат покинуть пілот Renault Ніко Хюлькенберг і представник Williams Роберт Кубіца.

Місця Хюлькенберга та Кубіци займуть резервіст Mercedes Естебан Окон і пілот Формули-2 Ніколя Латіфі відповідно.

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Склад команд Формули-1 на сезон-2020

Mercedes: Льюїс Хемілтон, Валттері Боттас

Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер

Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон

Renault: Даніель Ріккардо, Естебан Окон

Haas: Кевін Магнуссен, Ромен Грожан

McLaren: Карлос Сайнс-молодший, Ландо Норріс

Racing Point: Серхіо Перес, Ленс Стролл

Alfa Romeo: Кімі Ряйкконен, Антоніо Джовінаццо

Toro Rosso: Данило Квят, П'єр Гаслі

Williams: Джордж Расселл, Ніколя Латіфі

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту
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