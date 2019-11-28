Без Хюлькенберга й Кубіци: команди Формули-1 визначилися зі складом пілотів на сезон-2020
Усі десять команд Формули-1 визначилися з гонщиками на наступний сезон. Чемпіонат покинуть пілот Renault Ніко Хюлькенберг і представник Williams Роберт Кубіца.
Місця Хюлькенберга та Кубіци займуть резервіст Mercedes Естебан Окон і пілот Формули-2 Ніколя Латіфі відповідно.
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Склад команд Формули-1 на сезон-2020
Mercedes: Льюїс Хемілтон, Валттері Боттас
Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон
Renault: Даніель Ріккардо, Естебан Окон
Haas: Кевін Магнуссен, Ромен Грожан
McLaren: Карлос Сайнс-молодший, Ландо Норріс
Racing Point: Серхіо Перес, Ленс Стролл
Alfa Romeo: Кімі Ряйкконен, Антоніо Джовінаццо
Toro Rosso: Данило Квят, П'єр Гаслі
Williams: Джордж Расселл, Ніколя Латіфі
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