Без Ліги чемпіонів та Ліги Європи: всі російські клуби вилетіли з єврокубків

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Краснодар вилетів з Ліги Європи, програвши "Хетафе" / twitter.com/GetafeCF

Весною 2020 року жоден з російських клубів не зіграє в Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Всі російські команди не зуміли подолати груповий етап.

Останнім з російських клубів вилетів "Краснодар", який мав шанси вийти з групи Ліги Європи навіть з першого місця. Але зазнав розгромної поразки від іспанського "Хетафе" та посів третє місце в групі.

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Нагадаємо, що "Зеніт" та "Локомотив" зайняли четверті місця у своїх групах в Лізі чемпіонів.

Також четверте місце в групі Ліги Європи займе і ЦСКА. 

Перед тим ще "Спартак" та тульський "Арсенал" не зуміли пройти через кваліфікаційний етап Ліги Європи.

Тож вперше за 18 років жоден з російських клубів не зіграє у плей-офф єврокубків.

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Щодо України, то нашу країну в єврокубках весною 2020 року представлятиме лише донецький "Шахтар". Він зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Ліга Європи Ліга чемпіонів Футбол
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