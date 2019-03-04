Без Ракіцького та з сюрпризами: Шевченко оголосив склад збірної на матчі відбору до Євро-2020
Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах Євро-2020 22-го та 25 березня – проти збірних Португалії та Люксембургу.
Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
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Склад збірної України на матчі проти Португалії та Люксембурга // ФФУ
Варто відзначити повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.
Утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.
Заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще у листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією.
Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.
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