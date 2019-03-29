Без Роналду: Мессі назвав власний рейтинг найкращих футболістів світу

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Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Зірковий нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думкою, кого вважає найкращим футболістом світу.

Мессі назвав топ-5 футболістів сучасності без урахування себе, а також нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Слова аргентинського форварда наводить Marca.

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Сьогодні у світі є дуже хороші гравці: Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар. Кожен з них міг би стати найкращим у світі. Кріштіану Роналду? Я його не включив, бо ставлю на один щабель зі мною. Клянуся,
– сказав Ліонель.

Також аргентинець заявив, що йому не вистачає конкуренції з Роналду в чемпіонаті Іспанії, після переходу португальця до італійського "Ювентуса".

"Було приємно грати проти Кріштіану, навіть якщо це було і важко. Мені подобалося вигравати кубки, коли Роналду був в "Реалі". Було б класно, якби він продовжував там грати", – підсумував Мессі.

Спорт 24 писав, що Ліонель Мессі отримав травму в матчі за збірну. Також форвард заявив, що хотів би завершити кар'єру гравця в Аргентині.

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Теги: Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Футбол Спорт
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