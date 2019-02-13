Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне висловив свою думку щодо свого партнера по команді – українця Олександра Зінченка. Однак він обговорював не ігрові якості футболіста. А його стиль.

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Кевін де Брюйне взяв участь у програмі Fashion Week від клубного телеканалу. Там йому запропонували оцінити стиль інших гравців "МанСіті". Коли він побачив фотографію Зінченка, то безапеляційно заявив "без шансів".

Фото Зінченка, яке розкритикував де Брюйне

"Фон красивий, а от решта... Ну, він молодий хлопець, ви самі бачите. Я так одягався сім років тому", – додав після цього Кевін де Брюйне.

Під критику бельгійця за стиль також потрапив ще один футболіст – Бернарду Сілва.

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