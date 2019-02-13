Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)

1920 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Getty Images

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне висловив свою думку щодо свого партнера по команді – українця Олександра Зінченка. Однак він обговорював не ігрові якості футболіста. А його стиль.

Читайте також: В синьо-жовтих кольорах та з молитвою: Зінченко показав щитки з матчу проти "Челсі" (фото)

Кевін де Брюйне взяв участь у програмі Fashion Week від клубного телеканалу. Там йому запропонували оцінити стиль інших гравців "МанСіті". Коли він побачив фотографію Зінченка, то безапеляційно заявив "без шансів".

Фото Зінченка, яке розкритикував де Брюйне

"Фон красивий, а от решта... Ну, він молодий хлопець, ви самі бачите. Я так одягався сім років тому", – додав після цього Кевін де Брюйне.

Під критику бельгійця за стиль також потрапив ще один футболіст – Бернарду Сілва.

Більше цікавих спортивних новин читайте у рубриці Спорт24 на сайті 24 каналу

blog_ava
"Йому наплювати на Росію": Лазарєва гостро розкритикували за підтримку України
сьогодні
4662
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
104
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
329
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1920
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
432
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
333
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
479
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук