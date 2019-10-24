Безглуздий ляп воротаря "Ліона" дозволив "Бенфіці" здобути перемогу в Лізі чемпіонів: відео

У Лізі чемпіонів у групі G закрутилася неабияка інтрига після того, як "Ліон" програв у третьому турі португальській "Бенфіці". Лісабонська команда може завдячувати своїй перемозі воротарю французів.

Уже на старті матчу "орли" несподівано відкрили рахунок у грі. Своє прізвище на табло засвітив Сілва. По перерві французи зуміли відігратися завдяки голу свого лідера Мемфіса Депая.

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Здавалося, що "Ліону" вдасться здобути перемогу, оскільки підопічні Руді Гарсії виглядали краще. Та всі карти наставнику французів сплутав воротар Антоні Лопеш.

На 86 хвилині 29-річний португалець, мабуть, забув, що захищає кольори французів, а не лісабонців. Лопеш вирішив швидко ввести м'яч у гру та вкинув м'яч прямо на Піцці.

30-річний півзахисник довго не думав та відразу пробив по порожніх воротах. 2:1 – "Бенфіка" здобула важливу перемогу.

Відео голу Піцці

Після трьох турів ситуація у групі G одна з найбільш цікавих. Лідер квартету "Лейпциг" набрав 6 очок. "Зеніт" та "Ліон" відстають на два бали, а лісабонці на відстані однієї перемоги.