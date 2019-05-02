Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Ентоні Джошуа не відкидає можливості проведення ще одного бою проти Володимира Кличка.

У такий спосіб Ентоні Джошуа відреагував на слова Володимира Кличка про можливе відновлення своєї боксерської кар'єри. Останній на своїй сторінці в Twitter зробив запис, присвячений дворічному поєдинку з Джошуа. Той видовищний бій українець програв нокаутом, після чого оголосив про завершення кар'єри.

"Все, що я бачив, це слова "поки що". Повторний бій з Кличком – це безпрограшний варіант. У минулому нашому поєдинку він продемонстрував хороший бій і завоював серця публіки", – сказав Джошуа в коментарі Talk Sport.

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Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Згадом на кону було 80 мільйонів доларів. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Раніше Віталій Кличко, коментуючи чутки про плани свого брата, заявив, що Володимир повернеться на ринг, якщо отримає пропозицію в розмірі 100 мільйонів доларів.