Безус красивим голом допоміг "Генту" розгромити чемпіонів Бельгії – відео

У 23 турі чемпіонату Бельгії чинний чемпіон "Генк" завітав у гості до "Гента", де виступає ряд українських футболістів. "Гент" впевнено розгромив суперника.

Гент – Генк 4:1

Голи: Мохаммаді, 45, Безус, 52, Одіджа-Офо, 88, Ньянгбо, 90+4 – Бонгонда, 16

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Гості вийшли вперед вже на 16 хвилині матчу – гол на свій рахунок записав Бонгонда. Та ще до перерви господарі вирівняли ситуацію на табло завдяки м'ячу Мохаммаді.

По перерві "Гент" вивів вперед красивим голом українець Роман Безус.

Відео голу Безуса

Ближче до завершення гри збільшив перевагу "Гента" Одіджа-Офо. Гольовий пас, до слова, віддав українець Ігор Пластун. Масну крапку в компенсований час поклав Ньянгбо.

4:1 – "Гент" без травмованого Романа Яремчука, але з Безусом та Ігорем Пластуном здобули важливу перемогу.

Після 23 турів "Гент" утримує друге місце й відстає від "Брюгге" на 7 балів.