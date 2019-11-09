Безус отримав виклик у збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до складу національної команди півзахисника бельгійського "Гента" Романа Безуса.

Роман цього року постійно перебував у складі "синьо-жовтих", пропустивши лише збір у жовтні.

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Раніше Андрій Шевченко викликав до табору збірної України Дмитра Іванісеню з луганської "Зорі".

Також наставник "синьо-жовтих" викликав до складу національної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна.

Як відомо, 25 жовтня Андрій Шевченко назвав склад збірної України на товариську гру проти Естонії та матч відбору в рамках Євро-2020 проти Сербії.

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Товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Останній матч у рамках відбору Євро-2020 команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.

Підготовку до поєдинків з Естонією та Сербією українські футболісти розпочнуть 11 листопада. Команда збереться у Києві.