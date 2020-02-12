Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн
Чемпіонат світу з біатлону триватиме з 13 до 23 лютого в італійському Антхольці. Дивитися гонки можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.
Офіційним транслятором біатлонного сезону в Україні є телеканал "UA:Перший". Саме цей канал і транслюватиме в прямому ефірі гонки чемпіонату світу з біатлону.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Телеканал "UA:Перший" можна дивитися онлайн за цим посиланням.
Також онлайн-трансляція гонок чемпіонату світу з біатлону доступна на сайті Спорт24.
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9-го лютого тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу.
Склад збірної України
Жінки
- Олена Підгрушна
- Юлія Джима
- Валя Семеренко
- Віта Семеренко
- Анастасія Меркушина
- Юлія Журавок
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергій Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цимбал
Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45.
Головні новини про чемпіонат світу з біатлону читайте на сайті Спорт24.
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