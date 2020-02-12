Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн

Чемпіонат світу з біатлону триватиме з 13 до 23 лютого в італійському Антхольці. Дивитися гонки можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Офіційним транслятором біатлонного сезону в Україні є телеканал "UA:Перший". Саме цей канал і транслюватиме в прямому ефірі гонки чемпіонату світу з біатлону.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

Телеканал "UA:Перший" можна дивитися онлайн за цим посиланням.

Також онлайн-трансляція гонок чемпіонату світу з біатлону доступна на сайті Спорт24.

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9-го лютого тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу.

Склад збірної України

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Валя Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Юлія Журавок

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Сергій Семенов

Руслан Ткаленко

Богдан Цимбал

Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45.

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