24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн

179 Читать новость на русском
Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн / instagram.com/martinfourcade

Чемпіонат світу з біатлону триватиме з 13 до 23 лютого в італійському Антхольці. Дивитися гонки можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Офіційним транслятором біатлонного сезону в Україні є телеканал "UA:Перший". Саме цей канал і транслюватиме в прямому ефірі гонки чемпіонату світу з біатлону.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

Телеканал "UA:Перший" можна дивитися онлайн за цим посиланням.

Також онлайн-трансляція гонок чемпіонату світу з біатлону доступна на сайті Спорт24.

Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

9-го лютого тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу.

Склад збірної України

Жінки

  • Олена Підгрушна
  • Юлія Джима
  • Валя Семеренко
  • Віта Семеренко
  • Анастасія Меркушина
  • Юлія Журавок

Чоловіки

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергій Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Богдан Цимбал

Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45.

Головні новини про чемпіонат світу з біатлону читайте на сайті Спорт24.

Україна перегляне Угоду про асоціацію з Євросоюзом у 2021 році
сьогодні
1921
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:15 Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн
Юрій Семенюк 205
11 лютого 22:42 Наречена Зінченка похвалилася сексуальною фігурою на відпочинку в Дубаї – фото
Юрій Семенюк 2745
11 лютого 20:39 Формула-1: Ferrari презентувала новий болід на сезон-2020 – фото та відео
Юрій Семенюк 509
11 лютого 19:30 Хто найпопулярніший спортсмен України: топ-10 за кількістю підписників в Instagram
Андрій Тудовші 468
11 лютого 15:30 Україна та Білорусь планують провести спільно Олімпіаду: наскільки це можливо
Ігор Саджениця 593
Новини
Більше новин
Залиште відгук